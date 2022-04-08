金宵2｜《雙魚》結局心寒 蘇皓兒黑化反操控殘障伍詠薇 (14:59)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚（7日）播出單元《雙魚》的結局，伍詠薇飾演的芬姐與想要自由的女兒渺渺（蘇皓兒飾）激烈爭吵，不甘被控的渺渺離家出走。金宵大廈發生異象，芬姐回到女兒受傷當日，原來當日用鏹水意外傷及渺渺的正是她本人，牆上的雙魚狀黑印就是當年渺渺印在牆上的血手印。回復記憶的芬姐十分後悔，四出找尋女兒，苦求女兒回家不果，閉上眼睛衝出馬路企圖自殺，最終被車撞倒致終身殘障。出走期間獲贈「施比受更有福」飯盒的渺渺，由被照顧者變成照顧者，全程享受控制權，利用傷殘的芬姐「賣慘」獲利益，就像芬姐從前控制她一樣。芬姐看似幸福安慰，卻承受痛苦與無奈。

監製葉鎮輝表示芬姐真心愛渺渺，亦已知錯，惟渺渺已「成長」變成另一個她。芬姐因殘障要依靠女兒生活，甘願被女兒操控。他說︰「黑化了的渺渺未有虐待芬姐，是因為她愛母親，自知無法獨自生活。芬姐和渺渺繼續相愛相害，現實中不少母女也可能是這樣，沒法擺脫對方，但每分每秒相處都是折磨。」至於渺渺推住母親上節目時唱的溫情歌曲，葉鎮輝說︰「有觀眾以為是大團圓，其實渺渺唱歌時想起被母親虐待的畫面，她沒原諒過芬姐。這場是戲中戲，渺渺不但成為自己討厭的人，還要比母親做得更盡更好，甚至連真實觀眾都要瞞騙。」

陳山聰、李施嬅、伍詠薇及蘇皓兒昨晚在社交平台開直播，伍詠薇表示渺渺最後變成芬姐，對芬姐來說是報應。她說︰「我愛她變成害她，這個結局真的意想不到。」蘇皓兒表示角色有很多內心戲，很難演。

（即時娛樂）