35歲王君馨參加《了不起舞社》 與59位妹妹舞鬥爭后座 (17:13)

現年35歲的王君馨（Grace），早前返內地拍攝綜藝節目，原來是女子舞蹈比賽節目《了不起舞社》。《了不起舞社》的社長是蘇有朋，主理人就有在第一季《乘風破浪的姐姐》的王霏霏（Fei）、韓國男團NCT泰籍成員TEN、女團宇宙少女的程瀟及街舞世界大賽冠軍贊多。Grace在節目將會與59位妹妹，當中包括排舞老師和人氣偶像等，施展渾身解數，切磋舞藝，爭奪舞后寶座。

Grace能夠成為其中一位，感到興奮又緊張，她說：「過去很多年專心演員工作，沒有機會和時間像校園那時專心練習舞蹈，但這次非常開心，能夠和一班熱愛舞蹈的女孩練習、研究和切磋。今次能全身投入去享受我一直都很喜歡的舞蹈，以及好享受和一班舞者表演。節目內的表演舞台，都是我一直很渴望能多一點的，自己也期待能在節目學到更多。作為一個演員，每一個角色我都需要從零開始了解和揣摩，參加這個節目，我重新認識舞蹈，重新讓自己身體去適應不同舞藝。」

雖然Grace是唯一一位年逾30的選手，但她和一眾妹妹毫無代溝，大家打成一片，在節目拍攝和練習以外，也會傾心事，又會拍抖音，令Grace感覺自己像回到20歲的時候！

最近上海疫情變得嚴重，Grace所住的酒店因為發現感染者，所以也只能在酒店再隔離兩星期，每天由節目組和酒店安排3餐，雖然和妹妹們住在同一間酒店，但因為隔離關係，大家只能留在自己房間，不能碰面。

（即時娛樂）