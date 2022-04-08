《反起跑線》今晚大結局 周家怡Billy仔寫信互訴「母子情」 (17:57)

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》今晚（8日）大結局，劇中的大小演員紛紛在社交網貼相，表現不捨。劇中小演員Billy仔（徐立德），其家長代他在Ig寫信給「媽咪」周家怡：「家怡媽媽：立德好開心可以做到你個仔，立德會應承你，會好似Billy咁生性，希望你會記得Billy仔曾經喺你嘅演藝人生中，留下了一小頁，你永永遠遠都會留喺立德心裡面，家怡媽媽，多謝你拖著立德完成這趟旅程，雖然唔知日後會唔會再有機會碰面，但立德會永遠記得跟你一齊奮鬥一齊笑一齊喊嘅時光。立德愛家怡，就好似Billy愛Venus一樣。」

周家怡亦在Ig回信給「兒子」Billy仔：「家怡媽媽好開心能有你做我的兒子，無論在戲裡戲外，你都是一個很顧及大家感受的乖孩子，立德，你也要愛自己啊！家怡媽媽不會忘記你，也希望我們以後能保持聯繫，我很開心在你到地球不久的日子裡就遇上你，看到你的轉變，你的進步與成長，未來的路，可能會遇到不同的考驗，但只要記住，什麼事都會過去的，只要好像你拍這個戲一樣，盡力去做了，就一定能夠從中得到更多，雖然不是每次都有預期的收獲（穫），但對自己來說，今天總比昨天的多，什麼時候都值得開心感恩的，每一步都是新的一頁，不想太多，相信自己，全情投入，盡情享受，願你有一趟美麗的旅程，也願我能在你這趟旅程中時常出現，愛你，Billy 立德仔仔！另外，很感恩你有一對很愛錫你的父母，願你們一家繼續幸福美滿！家怡媽媽很開心能出現在你們生命中的其中一頁！」

（即時娛樂）