《反起跑線》喊包擔當瑤瑤唱《Today》 「媽咪」梁詠琪感動 (18:23)

由梁詠琪（Gigi）、強尼、潘燦良、周家怡、練美娟、袁富華、梁業（肥仔）、陳欣妍和林家熙等合演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，今晚（8日）播映大結局，劇中的大小演員紛紛在社交網貼相，表現不捨之情。

劇中飾演Gigi和強尼女兒「陳雪瑤」的張曦晨，其家長在社交網貼出瑤瑤唱Gigi經典歌《Today》表達不捨，瑤瑤表現淡定，唱功不俗：「妹妹想用Gigi媽咪的《Today》，在大結局前一日同大家say goodbye！別了依然相信，以後有緣再聚。多謝所有幕前幕後、多謝所有觀眾、多謝所有支持過反起跑線聯盟的各位。」Gigi亦在Ig限時動態轉發瑤瑤唱歌片段，並留下流淚公仔圖案，相當感動。

在瑤瑤的Ig亦有她和劇中父母的合照：「今晚已經是第十五集大結局，時間過得好快，不捨得陳氏一家，妹妹成日問我『是咪做晒啦？』茶茶（瑤瑤哥哥）又會話『咁快完？我仲想看呀！』

無論在鏡頭前後，陳氏一家都玩得好開心，好似一家人咁！我記得曦晨曾經拍攝屋企戲時候問過我：『我改名做瑤瑤，是咪就可以生活在這裡？』真的好多謝Gigi媽咪和強強Daddy成日都會陪妹妹玩、對戲、疼惜她，令她好鍾意這一家，陳氏一家真是好warm的 #幸福家庭的代表。

而在屋企拍攝的戲份更是少不了吃吃吃，無論是戲外的零食，還是戲內的食物，妹妹都好不放過，#肚腩育成記，多謝幕後的一班哥哥姐姐的照顧，妹妹的肚腩先可以成長。最後一集，希望大家繼續享受，繼續支持反起跑線聯盟，劇集入面的 #喊包擔當 瑤瑤都唔捨得大家。」

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（即時娛樂）