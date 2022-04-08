Stephen‧傾｜Marf自爆初中被欺凌 Winka曾為生活四出借錢 (19:16)

ViuTV女團COLLAR早前接受陳志雲網上節目《Stephen‧傾》第100集訪問。

隊長沈貞巧（Gao）坦言對「隊長」一職感覺空泛，但會在各人身後給予支持，也有心理準備要調停隊員之間的拗撬。她自言身材嬌小，不是傳統靚女，非女團材料。陳泳伽（Winka）聞言安慰︰「你不是最矮，我才是！」談到副隊長人選時，阿Gao爆許軼（Day）很想做，Day笑言因想為隊友點菜，然後自己濫用職權吃掉所有美食。阿Gao指王家晴（Candy）是最佳副隊長人選，指Candy雖然「好跳」，可以突然「充滿電」又可以突然「冇電」，但為人細心，令人很窩心。

邱彥筒（Marf）曾在社交平台怒斥雜誌主編，她自言有將日常感受記下的習慣，那次不小心按錯掣將言論公開，直至收到朋友通知後才刪除。Marf說︰「純粹是態度、意見，大家較少合作，一些安排上的轉變造成衝突，我真的很低能。」提到其英文名字的由來，Marf說︰「英文全寫其實是Marife，是媽媽的姑姐改的，好似是阿拉伯文。近年認識了我的菲律賓朋友後，發現原來很多菲律賓人叫Marife，所以很多菲律賓朋友問我是否菲律賓人。」談到中三轉校到香港兆基創意書院，她自爆初中時被同學冷暴力欺凌，令她不想上學及有了轉校念頭。

蘇芷晴（So Ching）被追問與男友李啟言（阿Mo）的感情生活時尷尬傻笑，她表示最初是欣賞男友跳舞，認識後就很喜歡對方說話直接不轉彎抹角。Day回憶在韓國接受唱歌跳舞訓練的日子︰「每天起牀後就是唱歌跳舞，一班人等待一個不知道有沒有的機會。」

Winka出道時的造型照被取笑似「達達星人」，她坦言曾為此傷心落淚，但淚水是為幕後同事受壓而流。Winka在單親家庭長大，她表示母親患有嚴重精神病，嚴重到會令同住家人有危險，最終被送入院。Winka回憶母親入院後，家中失去經濟來源，父親又不理會，她只好向朋友借錢，又邊讀書邊打工支持生活。

蘇雅琳（Ivy）為參加《全民造星IV》而放棄讀大學，她說父母最初非常反對，及後爸爸終於給予鼓勵，令她非常感動。

（即時娛樂）