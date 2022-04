next

有「獨臂刀王」之稱的王羽日前在台北振興醫院病逝,享年80歲。王羽女兒王馨平已由香港飛抵台北,處理父親身後事,不過因疫情關係,王馨平先要進行隔離。今午(8日)她在社交網貼相,她坐在瑜伽墊望着窗外風景,她寫道:「Thank u all for ur kind words,at Taipei doing quarantine now,回台北旅途非常順利,隔離的環境也很舒適,謝謝大家掛心。香港的限聚仍十分嚴謹,所以我依然製作了每周最新的瑜伽練習,希望提供讓大家保持正能量。」

(即時娛樂)