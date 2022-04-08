《肥美人》4‧11首播 29位重磅佳麗施展渾身解數爭入16強 (20:44)

ViuTV選美真人騷節目《肥美人》將於下周一（11日）晚首播，主評審何超儀、阮小儀、楊詩敏（蝦頭），以及14位來自不同界別的專業評審，將按參賽者的才華及潛能，從29人選出16強名單。不過，12號邢洋陽（洋腸）因在ViuTV早前舉辦的「Extra Like Girl」選舉中獲得最多網民投予的心心，已直接晉身16強。

各參賽者施展渾身解數，為評審們帶來不少驚喜。體重達268磅、BMI為38.4的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳舞時動作輕盈，靈活自如，贏得評審一致掌聲。蝦頭表示：「你找到人生的一團火，就是在跳舞上，真的不容易。」

8號陳映同（Lezlie）出場時的一席話亦令人動容，任職大碼模特兒的她體重達270磅，BMI是43.3，是29位參賽者中最重磅的一位。她自我介紹時說：「我覺得自己是一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》這個節目讓我表演自己的音樂，讓我們這班女仔展示勇氣、智慧、美麗的舞台。」被問到成為大碼模特兒的心路歷程時，Lezlie說：「經歷了很多，有很多欺凌、排斥和謾罵。」何超儀以外國藝人Rihanna登上著名雜誌封面來鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本分便足夠。

（即時娛樂）