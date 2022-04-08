金宵2｜伍詠薇乾癟陰森演出獲讚 稱唔夠羅蘭姐厲害：咁勁我就攞影后 (20:57)

陳山聰、伍詠薇（伍姑娘）、樊亦敏和張彥博等，今天（8日）到電視城宣傳《金宵大廈2》。伍姑娘久沒拍無綫劇，亦甚少接觸單元，很開心今次演出其中一個單元《雙魚》受觀眾歡迎。

她說：「這個單元劇起伏很大，得兩集去演繹是有難度，其實可以發展成8集，希望會有延續篇。」有指今次是她向監製葉鎮輝自薦演出？伍姑娘承認，因她喜歡《金宵大廈》，在山聰的婚禮上見到葉鎮輝，便跟對方說若開拍續集，有合適她的角色，隨時找她演出。

伍姑娘劇中令人不寒而慄的演出，有指她是羅蘭接班人，她指自己沒羅蘭姐厲害：「有咁勁我就攞影后啦，我都想，但邊有羅蘭姐咁勁？」不過她的演出遭朋友投訴，說嚇親女兒，又有投訴她過瘦過乾，毛孔清晰可見，她說：「我刻意減7磅，去配合劇中女兒蘇皓兒。」

樊亦敏左腳受傷，她指因舊患沒徹底醫治，導致韌帶撕裂，本來要做物理治療，但近日發炎不能做。原本她不想包紮出席活動，但不包紮就隱隱作痛，她最擔心傷患未癒，未能在4月底歸隊拍《愛‧回家之開心速遞》，她說：「醫生叫我唔好郁咁多、行咁多、坐咁多，但又話要行吓、企吓、郁吓，真係無所適從！」

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（即時娛樂）