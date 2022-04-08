梁詠琪千字文訴心聲 讚潘燦良神級演技 「老公」強尼溫暖窩心 (23:03)

在樂悠悠幼稚園畢業的5位小朋友，最後升讀同一間小學。（ViuTV截圖）

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》今晚（8日）播出大結局，主角梁詠琪（Gigi）在社交網貼了多張合照，並撰千字文抒發感受，Gigi不捨之餘，亦逐一多謝劇組台前幕後及劇中拍檔。

Gigi首先多謝導演劉偉恒：「多謝你搵我從度劇本開始就參與這個project，今日終於到了播出大結局的一日，記得去年初你講拍這劇的初心，既單純又正面，純粹希望帶一部合家歡的電視劇，讓港人在家輕輕鬆鬆睇吓劇，放鬆吓…今日非常替你開心，因為你做到了，至少我們一家晚上開開心心追劇追得很開心，家中長輩和小朋友都睇到笑聲震天！多謝你！」

Venus（周家怡飾）：「好開心有你戲裡戲外這位好朋友，和你演對手戲都令我特別愉快安心，現場有人陪我食素餐餐一齊搵素食也是樂趣之一。多謝你！」

Charles（潘燦良飾）：「台下看你神級演技已經令人讚嘆，面對面與你演戲更是獲益良多。多謝你！」

瑤瑤爸爸（強尼飾）：「雖然第一次合作，但有如此穩重又有紳士風度的男士當我老公，覺得溫暖又安心！多謝你！」

瑤瑤（小演員張曦晨飾）：「好榮幸能做你15集媽咪，你是我拍戲以來年紀最細的拍檔，見你玩時活潑開朗，工作時專注認真，成熟懂事令人喜愛！相信你自信開朗的個性必定是來自美滿家庭滿滿的愛，你一定要好好愛錫爸爸媽媽哥哥，將來做個有用的人，報答父母呀！或許一日我們會再次一齊拍戲，再續這份緣分呢！多謝你！」

孔校長（袁富華飾）：「好喜歡和你聊天，戲裡戲外都感受到你照顧後輩的心情。多謝你！」

張生張太、羅生羅太、楊生楊太、李老師、張老師、嫲嫲，還有各位小朋友：「珍惜初次合作的緣分，希望有緣再相會！多謝你們！」

Gigi又感謝《反起跑》所有幕後功臣：「你們每一位都非常專業有禮，多謝你們的照顧，能遇如此優秀團隊實在難得，祝福大家！多謝你們！」她還多謝文念中，陪她拍足近3個月戲的助手Zeth，還有多謝Edmond同Carmen，製作有意義又溫暖的合家歡電視劇，和ViuTV的投資，帶給香港人歡樂和給各父母們於疫情期間打打氣，「多謝你們！功德無量！最後多謝觀眾的喜愛和支持」。

（即時娛樂）