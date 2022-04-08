潘藝桐性格好動玩得 想學師姐劉沛蘅拍《膠戰》 (23:19)

26歲潘藝桐（Pearl）早前在劇集《家族榮耀》飾演熊黛林患有自閉症幼女「馬來娣」，她的演出、顏值與背景受網民關注。她13歲到英國升學，主修商業管理，畢業後赴上海戲劇學院進修。2019年她亮相網上頻道節目《倫敦街頭丘比特》後，以藝名潘政如參與內地相親節目《心動的信號2》。

Pearl加入模特兒公司成為熊黛林、劉沛蘅師妹，開心首次拍電視劇便與兩位師姐合作。她為演繹自閉症角色，事前看有關紀錄片做資料蒐集，又參考韓國電影女主角的演繹。她本身性格好動又說話多，跟角色很大分別，拍攝時要表現到好怕陌生人和情緒突然激動，是有點難掌握，自知表現不是太理想，但多得演媽媽的熊黛林和姐姐的劉沛蘅幫忙，跟她夾定用什麼肢體語言或表情配合，又提點她注意鏡頭和走位。她視熊黛林與楊茜堯為學習對象，讚二人兼顧事業與家庭，又保持靚樣及身形。她亦想像師姐劉沛蘅有機會拍綜藝節目，可以邊拍邊玩，很適合她，如ViuTV拍第3季《膠戰》，她有興趣自薦。她承認自己性格好勝不易服輸，熱愛演戲不怕面對艱難，不介意演打女、變態殺人犯來挑戰自己極限。

Pearl有生意頭腦又擅長規劃，5年前未入行已跟朋友合資開辦活動宴會策劃公司擔任CEO，現籌備拓展美容生意，希望疫情穩定後正式營業，做老闆兼親任代言人。她第一次創業在英國讀中學時，跟朋友設計成本不高的衛衣；又試過在校內向寄宿學生轉售食物及日用品。

（即時娛樂）