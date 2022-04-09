何慈茵2歲隨父出入片場 何麥怕女兒太博命受傷留疤 (15:33)

何慈茵與父親何麥在節目中分享父女相處點滴及對中國功夫的熱愛。（大會提供 / 明報製圖）

曾演出劇集《飛虎3壯志英雄》及參與綜藝節目《不可能任務》的何慈茵，日前聯同父親何麥（Mark）接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪，暢談父女相處點滴及對中國功夫的熱愛。

何慈茵四歲開始習武，五歲時卻轉為學跳芭蕾舞，原來與她踢傷同學有關。何麥回憶有天老師來電指何慈茵踢到男同學流鼻血，但女兒強調她當時正在練習起腳，該名男同學是自己不醒目，走過來撞她的腳。何麥說當年聽完女兒解釋後，自己也忍不住笑，惟最後決定等女兒長大一點後，才再教她武功。他又讚女兒天資聰穎，很多招式學一、兩次便上手。

何麥熱愛中國功夫，年輕時已學習洪拳，後來獲劉家良師傅邀請合作而入行。何慈茵兩歲時已出入片場，她回憶當時每次看見爸爸便害怕︰「他常化受傷妝，嘴角流血。」受父親啟發，何慈茵也希望將中國功夫發揚光大︰「很想重新帶起80、90年代的功夫熱潮，現場很多打鬥戲也少用功夫。」

何麥透露手上暫時有三個電影項目，其中一個銳意讓女兒做女主角。他說︰「我累積了一定程度經驗後，便會着手完成劉家良師傅生前的夢想。他離世前交了一個關於陸亞彩（洪拳歷代著名高手之一）的劇本給我，想將它拍成電影。」

對女兒拍戲時受傷，何麥說︰「她拍攝《不可能任務》時受傷，我很擔心她會留疤。她始終是藝人，要小心。」被問到不接受女兒性感還是亡命演出，何慈茵搶答︰「當然不接受我性感，平日有男性朋友來我家時，他都會追問對方是誰，叫對方和他聊聊天。」

（即時娛樂）