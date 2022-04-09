《反起跑線聯盟》感動觀眾 劉偉恒有意原班人馬拍電影版 (17:50)

導演劉偉恒及監製黃子桓有意以原班人馬上陣，開拍《反起跑線聯盟》電影版。（大會提供）

梁詠琪、潘燦良、周家怡、強尼等主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》昨晚大結局，樂悠悠幼稚園最終不敵地產商收地而結業，家長及「七小福」舉行畢業禮送別幼稚園，場面感人。劇集尾聲播出「彩蛋」，孩子們升上小一，齊齊換上新校服入讀同一所小學。

《反起跑線聯盟》播出以來深受觀眾歡迎，首周收視平均有5.1點，成為ViuTV開台以來第二收視高的劇集。劇中的小演員如瑤瑤（張曦晨飾）、Billy（徐立德飾）及Martin（植海維飾）亦獲觀眾喜愛。

梁詠琪、潘燦良、強尼、劉偉恒等台前幕後於大結局播出後在社交平台開直播。導演劉偉恒表示反應超出預期：「最難得看到小朋友也支持電視劇，大家也感受到當中的歡笑和共鳴。我第一次拍劇，拍攝上尚有不足，但觀眾十分包容，感受到劇組背後的愛。這個劇組很有愛，由開拍至今這麼久，大家每天仍緊密聯絡。我會很掛念劇組每一個人，也多謝香港及海外的觀眾。」

監製黃子桓稱後悔只拍15集，指劇情仍有很多發展空間，當初就應該拍30集。商量過後，監製、導演均有意延續，表示以原班人馬上陣，準備積極籌備電影版。

（即時娛樂）