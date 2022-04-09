張寶華爆當年有線新聞組勾心鬥角 被同事偷走記者證失採訪機會 (19:16)

曾被封「新聞之花」的有線前主播張寶華，接受商台《星光背後》訪問時，首度透露當年擔任有線中國組記者時，曾經歷如韓劇《愛上女主播》般同事間勾心鬥角的經歷。

她說︰「由始至終，我喜歡採訪，不愛坐堂做主播。女人多就一定有是非，化妝師化你個妝好不好都有得嘈，外出採訪時也遇過鬆踭、被跣的經歷。記得有年被派往北京人民大會堂採訪全國人大會議時，曾被同組某同事偷去記者證失入場採訪機會。明知是同事有心跣你，但你不見了記者證，亦不能立即返香港，只可以每天在天安門廣場門口由朝早六時開始等問回應。那次天天如是，加上三月又凍，很辛苦。明知人家玩你，但無辦法，鬼叫自己遴迍將東西隨處放！」

重提當年向時任國家主席江澤民問及北京是否欽點特首董建華連任，被對方怒斥「Too simple, sometimes naive」，張寶華重申從不後悔自己當年的做法。她說︰「現在叫我做多次，我都會這樣，這是很正常的問題，不問才是不正常！記者可以不會寫，但一定要識問問題。如不懂發問，就不合資格當記者了。」

告別記者生涯多年，張寶華被問及今天對香港新聞自由的看法時直言︰「今天香港已再沒有所謂的新聞自由﹗言論自由是所有自由之本。當言論自由也沒有的時候，怎會有新聞自由呢？這回事你知我知大家都知，說不是（沒有新聞自由）的那個人都係傻㗎啦﹗」

當年在富豪林建岳的公司任職時，張寶華由最初的高級副總裁，後來升任至董事一職。她提到當時傳被林建岳追求兼照顧時說︰「老闆太多靚女朋友，所以大家誤會了，以為任何靚女仔在他的公司工作，就等於被他追求。我不會嬲，一般人覺得你那麼靚女，做到這個職位，不是靠男人靠什麼？不好意思，我生得靚，又有能力！」

（即時娛樂）