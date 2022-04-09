逐流時代︱麥子樂麥明詩拍激情戲演員觀戰 黃又南怕比較 (21:28)

金牌監製戚其義的網劇《逐流時代》播映中，女主角麥明詩在首集以比堅尼泳衣亮相掀話題，此劇除了女演員性感泳裝，男演員麥子樂與黃又南也要騷肌。兩人飾演兄弟，演大哥的麥子樂與麥明詩有一場戲只穿內衣褲上陣的激情戲。問他拍攝時會否感尷尬？他說：「因為監製是戚其義，我們十分相信他不是為拍而拍，況且我之前有很多作品拍攝尺度更大，所以也只覺得是為了件事好。拍呢啲戲，男人會比女人尷尬，因不知會做了什麼被對手話，所以拍前要溝通好晒先，拍完我有睇返，拍得十分唯美。」

黃又南也要除衫騷肌，但他未夠時間操練，幸有劇組提供的健康餐幫手。他跟陳雅麗是鬥氣冤家發展成戀人，兩人的親熱戲是跟麥子樂與麥明詩的激情戲同日拍攝，又南爆「雙麥」埋位時有些演員不用開工也返拍攝場地「觀戰」，他跟陳雅麗只是親熱，難比較！

麥子樂跟監製戚其義早於拍無綫劇集《火舞黃沙》合作，他稱阿戚每次也給他重要角色，對演出有高要求，演員也享受其中。他們推介《逐流時代》要留意劇中的兄弟情，加上林耀聲，他們是三兄弟，吵架戲的激烈程度不比男女親熱戲遜色，希望《逐流時代》反應好可以開拍新一輯，主線是三兄弟的戲。

（即時娛樂）