《反起跑線》Billy係「小鏡粉」 自學跳唱MIRROR歌曲 (12:44)

「四小福」Billy﹑Martin﹑為為及瑤瑤，在Ig開Live傾偈，他們玩filter玩得好高興。（Ig截圖）

在《反起跑線聯盟》飾演周家怡囝囝Billy的徐立德，原來是「小鏡粉」。（Ig圖片）

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》上周五（8日）播大結局，劇中7位小演員「七小福」可愛兼入戲，昨天其中「四小福」Billy﹑Martin﹑為為及瑤瑤，在Ig開Live傾偈，4個小朋友傾得開心，除了唱歌跳舞外，又喪玩Ig filter，十分搞笑。

期間為為和Billy（徐立德）分別拿出「教主」盧瀚霆和MIRROR應援物，而Billy更加是「小鏡粉」，他的父母在Ig貼了囝囝去年在家跳唱MIRROR歌曲《Reflection》的片段，片中Billy身穿型仔西裝，在電視前模仿MIRROR舞姿，包括李駿傑單眼及楊樂文篤頭動作，期間Billy和陳卓賢（Ian）難得同框，2人確實有點像樣。

Billy父母寫道：「今（昨）晚收到好多inbox問可唔可以叫立德唱mirror嘅歌，但基於唔想比個仔話我哋出賣佢，所以post一段仔啦，呢個小鏡粉，平時鍾意開YouTube邊睇邊跳，所有舞步都係自學，連outfit都要match埋，非常認真。（攝於Oct 2021）。」另外Billy的Ig粉絲人數，已急升至今天（10日）的1.3萬人。

（即時娛樂）