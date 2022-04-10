思家大戰｜「青春本我」隊扮動物叫 何遠東曬高音勁過蔡琴 (13:48)

李思捷主持的《思家大戰》今晚（10日）播出第28集。今集嘉賓有林智樂（Felix）率領的「青春本我」隊，隊員包括文凱婷（Aeren）、孫漢霖（火雞）、劉展霆（Eden）及林沚羿（Venus）；另一隊則是由何遠東率領的「演藝學員」隊，隊員包括鄧智堅、黃頌明、吳佩隆及張翼東。

身為唱家班的「青春本我」隊，甫開始便大騷歌喉唱《青春本我》；「演藝學員」隊則大曬才能，何遠東超高音獻唱《迎春花》，兼配合「造手」，思捷聽完笑言：「蔡琴都唔夠你咁高音。」鄧智堅則大玩「變聲神功」，於10多秒內一人聲演五角，更由小朋友扮到老人家。而「扮嘢能手」張翼東，則表演模仿李思捷扮劉德華，只見他Chok出「思捷式劉華」腔，連本尊思捷都大讚神似：「你扭埋頭嗰吓似我喎。」

至於玩遊戲部分，「青春本我」隊全程表現落力及精靈，當遇到問題「乜動物嘅叫聲成日畀人扮」時，眾人即馬上放下偶像包袱，投入扮演各種動物叫聲，而「青春本我」隊的靈魂人物，則非Aeren莫屬，每當隊友答錯問題她定必9秒99安慰：「唔緊要，我撐你！」反之隊友答對問題時，她又會開心到跳起兼大叫「好嘢」，堪稱全隊的「心靈雞湯」，更比 Felix 更似隊長，既可愛又搞笑。

（即時娛樂）