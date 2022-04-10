總有歌聲喺隔離｜陳秋霞難忘馬拉抗疫 助有需要家庭渡難關 (14:38)

無綫早前聯絡身處海外各地、但仍心繫香港的音樂人舉行線上音樂會，炮製《總有歌聲喺隔離》，以歌聲為香港送祝福，節目今晚（10日）播出第2集。

今集3位主持蕭正楠、區永權及伍仲衡（Harry），除大玩估歌仔遊戲，更獻唱《刻在我心底的名字》、《後來》及《來來回回》等經典金曲。

第2集現身節目的嘉賓包括陳曉東、布志綸以及陳秋霞，3人分別獻唱《愛你躲你》、《身體健康》及《信》。相隔2年多再次現身TVB的陳曉東，東東甫現身即表示跟阿蕭及Harry很久不見，原來東東與阿蕭曾合作拍《百分百感覺》電視版，另外他還是Harry的知音人，Harry當年第一首出道作曲作品，便是東東的《愛你躲你》；同時東東為港人加油：「呢個疫情講起上嚟係好沉重同嚴肅嘅問題，我有留意住香港嘅情况，自己都好擔心同痛心，真係希望大家可以共同渡過呢段時間，捱過呢個高峰期。」

移居馬來西亞多年的陳秋霞表示因疫情關係，已2年多沒有返香港，並表示掛念香港：「乜嘢都掛住，我哋呢度有你哋嘅台㗎嘛，我日日都有睇新聞同埋你哋嘅節目。」

陳秋霞透露馬來西亞於疫情初期，已實施禁足令，並表示去年疫情期間，民間有心人自發性互助活動，讓她甚是感觸：「當時疫情愈嚟愈嚴重，好多家庭受影響，佢哋連最簡單物資、可能係油米鹽都冇。嗰時大家就自發如果有人想求救，就喺窗度放一條白布，代表『我需要幫助』。」

愈說愈感慨的秋霞更哽咽謂：「呢個係我冇諗過會經歷到嘅事，都唔識講...都好彩好多嘢你撐住就會過去。」秋霞說畢更送上《信》為港人打氣： 「命運是對手永不低頭，香港人大家加油！」

（即時娛樂）