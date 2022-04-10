準媽媽蔡明思見紅兼宮縮急送院 夤夜穿羊水盼順產 (17:03)

準媽媽蔡明思（Jessica）在Instagram貼出身在醫院照片，並表示待產中。她自爆「見紅」兼「宮縮」，又未知自己是否生得，故穩陣起見到醫院檢查，她寫道：「見紅咗兩日之後，終於有宮縮，尋日（9日）早上6點幾痛醒，一企起身又唔痛，但一瞓低又痛，到瞓左3/4個鐘之後，起身又見紅，所以最後中午決定，都係入院睇睇，其實我知自己未生得，因為我啲宮縮唔算好密，又唔算好痛，所以我知去醫院之後，一定係要返屋企。

去檢查完之後姑娘話我開咗一指，我都估唔到，但仲有九指要開，唔知要開到幾時，加上我宮縮唔算多，好輕微，所以唔似會好快，叫我考慮會唔會返屋企，最後決定返屋企等強啲嘅宮縮，仲買埋Pizza做晚餐。」

不過Jessica表示返家後覺得愈來愈痛，有時10分鐘痛一次，有時就20分鐘痛一次，她表示：「11點左右痛到6分鐘一次，都算幾痛，我就唔理佢係唔係有規律，馬上入院。

好彩有入院，之後痛到3分鐘一次，原來開咗兩指，等咗好耐個Covid報告，先可以叫麻醉師過嚟打麻醉，白白捱咗2個鐘頭痛，麻醉係世上嘅偉大發明！！打完麻醉即穿羊水，但都只係開咗2指，而家我要瞓下先。

希望一切順利，BB可以順利順產，原來宮縮痛都幾痛，但係係可以忍受嘅痛，不過我開到兩指就已經唔想忍，唔知開到4先打嗰啲會係點？好啦！唔講啦！祝我順產順利。」

（即時娛樂）