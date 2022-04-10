收「大禮」灑下男兒淚 吳浩康感激太太郭思琳付出 (22:20)

吳浩康上月跟秘戀半年的郭思琳結婚，兩人每日也在學習夫妻間的相處，吳浩康的新歌《見字醫病》用病痛比喻情侶間相處的問題，似乎是憑歌寄意。「我剛進入婚姻生活，所有事情都是重新學習，重新去認知相處是怎樣一回事。在這個學習過程中，我覺得最難是中間要捱過自己覺得對的事情，又不能講出口，過往我對於對與錯很執著，但現在要把這個執著放下，幸好婚後這個狀况紓緩了很多，因為註冊後感覺不同了，以前與另一半會因價值觀不同而產生很多拗撬，覺得不合適的便分開；但現在不能再用此態度，因已經沒有『後門』，而且身邊的是自己老婆，有時一、兩句說話，無論對與錯都好，無所謂，最緊要當刻相處得開心」。

他稱以前會覺得做老公，只要負好屋企責任，惜仔女便可，當真的做了老公才發現並非簡單的事，「不只是照顧了生活就算，亦不是自覺已做足100分就可以，而是要多些了解對方當刻需要什麼。雖然我是在身邊，但真正面對和承受生仔的是老婆，只要可以支持到她，我做什麼也沒所謂。我現在各方面都想盡快學識，希望成為一個支持到對方的老公」。

談到郭思琳懷有身孕，他是否視老婆如女王般看待？吳浩康冧爆說：「我當她女王，她又當我是王子，她真的很好，這也是我們互相對大家的照顧。」吳浩康大讚老婆純真又坦率，在娛樂圈多年也未被污染，並非常感激老婆為他所付出的一切。雖然BB未出世，但吳浩康已感覺到自己會是一個又虎又怪獸的爸爸，現在已開始煩惱BB將來的問題，「很大鑊！所以現在調節中，幸好老婆跟我一凹一凸，她沒那麼緊張」。

吳浩康自爆當知道老婆懷孕，他要做爸爸時，感覺整個世界變得不同，「自己在情感世界有那麼多經歷，沒想過突然間可以有這麼大份的禮物在我生命中出現，所以當刻是有種形容不到的開心！（有否忍不住流下男兒淚？）有，因為我想起爸爸38年前都是那麼開心」。至於目標想生多少個小朋友？吳浩康笑指老婆曾露口風，不只想生一個小孩，但還是要視乎她產後情况，他也不想BB是獨子或獨女。

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（即時娛樂）