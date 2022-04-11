360秒人生課堂｜Bob邀約演講嘉賓 Ben Sir由舒適圈跳入娛樂圈自嘲犯賤 (13:33)

由林盛斌（Bob）擔任主持的無綫節目《360秒人生課堂》，將於本周四（14日）開始，逢周四及周五晚10點半播出。節目邀請不同界別及各有經歷的18位嘉賓，以360秒的演講，娓娓道來他們的人生故事。

整個節目構思均來自Bob，Bob透露去年中曾志偉致電邀約他回公司開會，當時Bob有感社會氣氛較差，便提出想做一個充滿正能量及有激勵性節目，這就是《360秒人生課堂》的第一步：「我話我想做一個演講類嘅節目，因為我都睇過好多世界各地類似嘅演說節目，每次睇完都覺得自己充滿力量。就算演講嗰位係素人，佢哋嘅人生經歷對我嚟講，都係一個人生課堂，佢哋就係我嘅人生導師！」

在志偉鼓勵及支持下，Bob負責策劃及統籌工作，並致電好友邀他們上節目：「佢哋知道節目嘅目的同初心後，絕大部分一口應承，令我最感動嘅，係好多我嘅朋友，可能成世人都未試過演講，但佢哋都好畀心機練習同埋寫好份講稿。」

首集打頭陣嘉賓分別為「跳出Comfort Zone」的歐陽偉豪（Ben Sir），以及「與自閉症兒子共同成長努力」的剛強媽媽黃溢妮（Stephenie）。向來予人感覺幽默的Ben Sir，其360秒演講既生鬼又吸引，對於當初由大學高級講師跳入「娛樂圈」，Ben Sir笑指自己是「超級犯賤」：「有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤咯！但我又上去喎，犯賤咯！」

Ben Sir透露出走舒適圈初期，曾因欠缺自信一度想「縮沙」，並試過「瘋狂推Job」，後來因發現「推極都唔完」，才領悟自己有潛力；為了實踐「Bensirlization」，Ben Sir走出舒適圈前，更大膽地先與老婆「約法三章」。

（即時娛樂）