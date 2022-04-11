黃美棋孭重量級Bob行石春路 面容扭曲嗌救命兼腳軟跪低 (14:50)

由錢嘉樂和馮盈盈主持的《THE SHOW MUST GO ON》昨晚（10日）播出第2集。嘉賓分別為第1集率先勝出、由林盛斌（Bob）率領的「大玩特玩」隊，成員包括翟威廉、周志康、楊潮凱、林秀怡、陳嘉桓及黃美棋，新加入挑戰隊伍為麥美恩率領的「娛樂大家」隊，成員包括黃庭鋒、謝東閔、林穎彤、譚嘉儀、鄧智堅及曾展望（GM）。

今集兩隊繼續大玩「獎門人式」經典遊戲，除了有上集玩過的「七字馬」及「一次都不能輸」外，還加入了「大電視」。在「一次都不能輸」過四關小遊戲，分別為「揈頭計步器」、「雙人石春路」、「劃火柴點蠟燭」及「唱歌數銀紙」；當中以「雙人石春路」最為爆笑，擁有「最大體重差」的阿Bob與黃美棋拍檔上陣，細細粒的美棋孭着重量級阿Bob，表現相當吃力，還要行石春路更是寸步難行；美棋BB嗌晒救命兼面容扭曲，更腳軟跪落石春路，睇見都痛，最終美棋在眾人前呼後擁下挑戰成功，行到腳仔軟的她更笑言要講定「遺言」；至於林穎彤則為「娛樂大家」隊的「老鼠屎」，劃火柴時數度失手，連累GM揈到頭甩及謝東閔喪行石春路。

（即時娛樂）