鍾嘉欣第3度懷孕 自爆佗B第3周時 曾病重致臥牀不起 (15:59)

鍾嘉欣自爆佗B到第3周時，曾經病重致臥牀不起。（YouTube截圖）

鍾嘉欣在38歲生日當天宣布懷有第3胎「小虎」，嘉欣透過錄音越洋分享再度佗B喜悅，感恩上天再賜一個Baby給他們，她還表示生3個是老公夢想。

嘉欣感謝大家祝福：「我們現在很開心，我就好好安胎，大女Kelly和二仔Jared很excited，他們很期待做一個Big Sister和Big Brother，而我老公亦都是很開心。」嘉欣表示跟老公一直都考慮會否再添一名成員，感恩上天再賜一個BB給他們：「希望大家都健健康康，好好保重，希望在很快的將來，我可以再見到大家。」

嘉欣今天（11日）在YouTube個人頻道分享新片，名為「I'm Expecting Baby #3!」，談及第3度懷孕心路歷程。嘉欣對自己將成為3個孩子的媽媽，感到難以置信，她表示一直知道自己會成為媽媽，但從來不知道會發生什麼事，沒想到4年後已是3孩之母：「當我發現我懷孕大約3周時，我開始感覺非常惡心，我病得很重，臥牀不起。」

嘉欣表示當時醫生告訴她要多休息，為了令身體更強壯，剛開始時她服用中草藥：「幸運的是我臥牀不起大約兩周時間，現在一切都好起來了，謝天謝地。」

對於家中快將添新成員，嘉欣雖感開心，但也很害怕不知自己能否應付到：「我一直都覺得有Kelly和Jared已很足夠，我可以應付到兩邊各有一個孩子，突然之間知道我們會有第3個孩子，這意味着我必須有一種感覺，就是重新開始和習慣一切。」

分娩過程非常痛苦，但嘉欣選擇自然生B，祈求一切健康順利，她笑言：「分娩Kelly的時間是26小時，Jared是18小時，我希望當BB出來的時候，你只需要按一個小按鈕。」嘉欣笑指Kelly和Jared已為BB想出一個名字，而老公更是欣喜若狂：「他一直想要3個，現在他的夢想成真了。」

（即時娛樂）