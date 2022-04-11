麥明詩賀父母結婚37周年 麥媽媽分享夫妻相處之道 (16:19)

麥明詩媽媽麥何小娟昨天（10日）在社交網貼相，慶祝她跟老公結婚37周年，麥明詩和哥哥麥明山在父母身後擺出心形手勢，一家四口相當幸福開心。

麥媽媽表示跟老公相識於微時，2人就讀同一間中學，考進大學後才開始拍拖，大學畢業後幾年，便決定一起走人生路：「老實講，拍拖和結婚真的是兩回事。婚前是怎樣不用多說，反而是婚後怎樣適應才值得一提！有了小孩子就面對更多適應！」

麥媽媽表示兩夫婦的思想方法、信念和生活習慣都不同，所以當一同生活、日夕相對時易生摩擦，後來他們發現心平氣和互相溝通尤為重要，麥媽媽還分享幾個重點：

「1.要平心靜氣以免激起雙方的情緒。

2.認同對方對家庭的貢獻！(例如：都知道你為咗個家（外出工作/ 在家照顧子女 好辛苦！ ）。這樣，對方才會覺得被認同，而開始接受你的意見。

3.清楚講出對方 a.做出什麼行為 b.會令你有什麼難受的感覺。（只選擇講最需要注意的一至兩項，不要越講越多，免得對方覺得無能為力去改變。）

4.清楚講出你希望對方下次可以怎樣做。

5.溝通完就最好可以感謝對方肯聆聽。之後就不要再生氣了。」

麥媽媽鼓勵大家以積極正面方式，處理夫妻間矛盾和衝突：「這樣，你們的婚姻就可以走得更深更遠！共勉！」

（即時娛樂）