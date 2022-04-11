《反起跑線》結局收視創新高 《金宵2》首播吸122萬觀眾 (19:00)

由陳山聰和李施嬅主演的《金宵2》在內地豆瓣評分8.5分，佔一周華語口碑劇集榜首位。（Ig圖片）

無綫今天（11日）公布三台上周的電視直播收視，由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大廈2》首播，平均收視18.8點（觀眾人數逾122.1萬），比起前周《飛虎3壯志英雄》結局篇下跌2.2點；不過《金宵2》在內地豆瓣評分8.5分，佔一周華語口碑劇集榜首位。而ViuTV同時段播《反起跑線聯盟》結局篇，平均收視5.4點（觀眾人數逾35萬），比起上一周再升0.3點，亦是今年ViuTV暫時最高收視的一部劇。

無綫上周最高收視仍是處境劇《愛‧回家之開心速遞》，平均收視25點（觀眾人數逾162.4萬）；《東張西望》周一至周五平均收視為24.8點（觀眾人數逾161.1萬）；至於《機智女法醫》則是22.3點（觀眾人數逾144.8萬）。

由肥仔（梁業）和陳俞希主持的ViuTV新節目《為食家族》，平均收視為3.8點（觀眾人數逾24.6萬）。至於周一至周五的《MM730》系列，平均收視由1.5點（觀眾人數約9.7萬）至1.8點（觀眾人收約11.6萬）。至於周日播映的《恐怖醫學》，平均收視為4.4點（觀眾人數逾28.5萬）。

香港開電視最高收視節目為周日播放的《空間改造王》，平均收視為3.5點（觀眾人數逾22.7萬）；周六播放的《健康原因講多D》，平均收視為3.3點（觀眾人數逾21.4萬）；周一至周五播放的《疫境中的餐桌》，平均收視為2.2點（觀眾人數逾14.2萬）。

（即時娛樂）