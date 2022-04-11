綜藝主持徐章焄籃球界轉戰演藝界一樣掂 投資有道吸金逾億 (19:20)

徐章焄曾是職業籃球員，退役後轉戰演藝界一樣撈得掂。（大會提供）

韓國演藝圈有不少演員、歌手轉型節目主持人後大放異彩，但從運動界踩入演藝圈例子則不多，當中擔任韓國綜藝節目《認識的哥哥》及《我家的熊孩子》MC的徐章焄就是最佳例子，兩個節目已登陸「黃Viu煲劇平台」。

在《認識》中，徐章焄經常被其他主持人踢爆是個「有錢人」，擁有不少物業，他總是笑而不語，因為他確切是圈中的隱形「地產大亨」！

外形老實沉穩、有「207cm巨人」稱號的徐章焄，在加入演藝圈前，是韓國「國寶級」職業籃球員，在美國讀大學期間，更成為韓國籃球壇史上首位立足NCAA一級男子籃球錦標賽的球員；徐章焄於1996年返韓後，一直效力韓國球隊，又多次代表韓國參加國際賽事。

徐章焄同時也是韓國KBL身價最高的球員，掙了不少錢的他在房地產眼光獨到，更在房價較低時，果斷買入黃金地段江南區的大樓，之後房價飈升，目前他名下房地產價值465億韓元（約3億港元）。其後，徐章焄在2013年宣布退役，開始轉戰演藝圈，參與多個人氣綜藝節目，4年前更憑《認識》奪得第54屆百想藝術大賞的「電視部門男子綜藝獎項」。

受到新冠疫情影響，不少店舖生意都慘淡，徐章焄名下物業所出租經營的餐廳，也獲他減租2個月共渡時艱，徐章焄又捐款1億韓元（約65萬港元）幫助弱勢兒童。

（即時娛樂）