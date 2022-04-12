金宵2｜陳山聰李施嬅感情突破性發展 韋家雄放手成全兒子感動網民 (12:51)

無綫劇《金宵大廈2》昨晚（11日）播出以遊戲世界為背景的第3個單元《城寨英雄 GO！》結局篇，一心走進遊戲世界尋子的世嘉（韋家雄飾），在兒子天堂（劉頌鵬飾）的好友楊洋（劉子碩飾）、豪強（伍禮騫）、阿晴（李君妍飾）及NPC畢得了（林子善飾）的引領及陪伴下，一再成功闖關，眾人合力打敗了Big Boss楊竹鑾（歐瑞偉飾），並獲得返回現實世界的機會。

闖關期間，世嘉發現畢得了正是其兒子天堂；現實生活中，世嘉因有感患有漸凍症的天堂，終日沉迷打機過分頹廢大動肝火，更經常以「唔一定要有希望先要堅持，係要堅持先有希望」大道理勸勉兒子，不自覺造成兒子無形壓力，但卻沒想過兒子沉迷打機、全因兒子在遊戲世界，才能忘記自身的缺憾與遺憾，並能贏取尊重與成就，最終世嘉因遊戲世界的經歷，對兒子有不一樣看法，父子2人相擁和解並學會互相尊重。

正當以為大團圓結局，天堂卻在眾人準備離開之際，提出想留在遊戲世界繼續追夢，學會站在兒子角度思考的世嘉，決定尊重兒子，並於離開遊戲世界後，在楊洋等人陪同下，趕往醫院見愛兒最後一面。

有網民直指《金宵2》頭三個單元鋪排很用心：「頭三個單元均以親情為主，第一個單元每個人也是為自己；第二個單元看似為了對方、實質是為自己；第三個單元則做到真正咁為對方著想。」

劇集監製葉鎮輝（阿細）受訪時強調，《金宵2》單元故事主要想強調人與人之間的關係，並希望大家看過《城寨英雄 GO！》後，能更重視溝通：「最親未必最關心、最關心未必最了解、可能關心反而會畀到對方壓力。呢個單元想講其實溝通同聆聽係最重要，阿爸就算好愛好關心個仔、但冇去聆聽同了解阿仔，阿仔都一樣。後來兩父子終於溝通到，阿爸終於知道阿仔願望喺個遊戲世界入面，因為無論現實世界幾廢、幾冇用都好，佢都可以喺遊戲世界入面得到滿足感，搵到存在價值。希望大家都多些留意關心、多些與身邊人溝通、悲劇也許不會出現。」

由於《金宵》第一季戲肉落在男、女角陳山聰及李施嬅的宿世姻緣，今季二人的感情是否能比上一季更淒美動人成為網民關注重點。昨晚尾段，李施嬅與陳山聰飾演的角色，似乎有了更強烈的「愛的感應」，而首集出現過的小男孩、小女孩以及玩具球亦再度出場，似乎與男女主角間的緣分有極大關連。

監製阿細坦言山聰與施嬅的感情本周將有突破性發展，並笑言大家追看下去，便會知道二人緣分有多深厚兼且錯綜複雜。

（即時娛樂）