丘梓謙童年Look大檢閱 演「蔥頭」惹負評：我覺得係提點 (14:06)

在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「蔥頭」一角而為人熟悉的丘梓謙，早前接受《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享做童星及長大後拍劇的趣聞。

28歲丘梓謙童星出身，演出逾60部無綫劇集，童星時期演出作品包括《心花放》、《布衣神相》、《人間蒸發》及《秀才遇著兵》等，曾與林峯及苗僑偉等合作。升上中學後，丘梓謙暫別幕前專注學業，2014年畢業後報讀藝訓班，重投電視圈，最初數年獲不少演出機會，但多演閒角，直到2019年播出的《十二傳說》，飾演殺人犯的丘梓謙開始備受關注，丘梓謙亦直認該部作品，是其演藝生涯轉捩點。

去年丘梓謙因為遇上「蔥頭」一角，演藝事業再邁進一大步，角色引起不少迴響，有正評亦有負評。問他怎樣面對負評，丘梓謙說：「我睇晒所有報道同留言，都預咗會有人鬧同讚，做演員一定會遇到呢樣嘢，例如話我笑到咁樣衰，咁我就會諗：『係喎！呢個Shot唔係笑得咁靚。』我就會記住呢樣嘢，下次拍嘅時候唔好再犯錯，我會覺得呢啲係提點，而唔係負評，做演員被批評係正常嘅，我覺得冇咩所謂。」

除了《開心速遞》，丘梓謙去年還遇上了另一部對其演藝事業有幫助的作品，便是台慶劇《換命真相》。劇中他與劉佩玥（Moon）有不少感情戲，他笑言對於在士多房的親熱戲印象深刻，他說：「個環境又窄，啲攝影師又走晒入去，好多人望住，又要對住鏡頭同阿Moon，好有壓迫感，現場又好靜，聽到心跳聲！」

問到會否惹女友麥皓兒呷醋？蔥頭笑言：「我哋一齊睇㗎，我坐喺側邊冇出聲，佢就覺得出嚟感覺靚就 OK。」談到與年長6歲的麥皓兒拍拖，丘梓謙坦言相處舒服：「其實女友有小朋友一面及成熟一面，大家成日溝通，好多嘢佢都會提點我。」

（即時娛樂）