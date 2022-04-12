呂爵安認MIRROR演唱會籌備中：今年內跟大家見面 (14:36)

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日為個人首支跳唱歌《Elevator》宣傳，今午（12日）Edan接受商台謝茜嘉訪問，期間Edan被問到是否孖隊友盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷拍新劇，他只說：「暫時都未知，係聽過有呢個Project，但係未知之數。」謝茜嘉再追問MIRROR今年是否開騷？Edan直認籌備中：「今年內跟大家見面。」Edan跟謝茜嘉視像訪問期間，「正印」阮小儀突然亂入搶鏡，小儀在門外隔着玻璃跟Edan打招呼，十分搞笑。

Edan在訪問中坦認當自己認真及投入做一件事時，會表現好心急：「可能拍劇﹑拍《膠戰》時，我都認真mode，有時會嚇親人，有次拍《膠戰》玩遊戲，玩咗一陣發現個遊戲模式唔啱，會唔刺激同唔緊張，嗰次我好急﹑好緊張，就話我哋停一停圍埋傾，大家之後Come咗一個更好玩方式；有時劇本有啲唔連接或有啲怪，我都會同導演傾，所以個人較直接同心急。」

謝茜嘉問Edan有沒有因為心急而有發脾氣或影響身邊人？他說：「咁又唔會，我會用好舒適方式表達件事，修飾我嘅表達，大家舒服都好緊要，唔可以霸道，係為件事，唔係無理取鬧，我學唱歌都會急，我會係咁試，老師都叫我放輕鬆啲。（對自己要求高？）想件事做得好，但好多時用死力，未必對件事好，應該要感受下件事。」

至於今年會否再推唱跳唱歌，Edan說：「暫時Planning唔會再出跳唱住，一次先矜貴，今年係新嘗試一年，想試唔同曲風，大家期待﹗（再參與創作？）都有諗過，間中都有哼下，特別係冲涼時會𠵱嘩鬼叫，家人聽我亂咁嗌。」

Edan坦言起初擔心大家對他的跳唱新歌反應，故之前接受傳媒訪問時，必會戴定頭盔：「留意到大家唔同意見，我了解之餘都會經自己思考，大家想睇新嘢，我又想做新嘢，今次咁大膽新嘗試，我同花姐（經理人黃慧君）都真心超驚，因為太多未知，預計唔到大家反應，係最囉囉攣嘅一次。」

（即時娛樂）