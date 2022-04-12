肥美人｜何超儀「阿梅」造型惹熱話 朱朱跳唱完勝陳葦璇 (16:08)

阮小儀（左起）、何超儀和楊詩敏擔任節目的主評審。（ViuTV截圖）

《肥美人》昨晚首播，網民指何超儀的造型似《少林足球》中的「阿梅」；朱朱跳唱《Candy Ball》，完勝陳葦璇。（ViuTV截圖/網上圖片）

ViuTV另類選美真人騷《肥美人》昨晚（11日）首播，由何超儀、阮小儀及楊詩敏（蝦頭）擔任初賽主評審，聯同14名來自不同界別的專業評審，當中包括早前鬧出盆菜風波被網民圍攻的KOL雪姨，他們按參賽者的才華及潛能，從29位參賽者選出16強名單。昨晚節目開播時，超儀的一身造型惹熱話，除了見她發福不少，造型更似足電影《少林足球》中的「阿梅」（趙薇飾）。

首集亮相的9位參賽者，包括邢洋陽（洋腸）、丁珮筠（丁丁）、許家欣（樂姐） 、何綺婷（綺夢）、朱煒淇（朱朱）、張家縈（大咪）、翁芷園（Cherry）、蔡裕彤（老闆娘）及陳映同（Lezlie），為晉級施展渾身解數。

不少參賽者選擇跳唱出戰，丁丁雖然體重達268磅，但舞步輕盈有型，獲主評判一致讚好，奪得21分高分。任職拉丁舞老師的綺夢更厲害，她表演鄭欣宜的《@princejoyce》，勁力十足，而且她對自己聲線信心爆棚，還應主評審阮小儀要求，即席用國語聲演《蠟筆小新》中的小新和小新媽咪角色，逗得評審歡心，最後攞到26分滿分。

至於以可愛為賣點的朱朱就選跳As One的《Candy Ball》，湊巧主持之一的陳葦璇曾是As One成員，兩人即興上演一幕「新舊派Jam舞」，結果朱朱完勝原唱，獲讚可愛。至於零舞台經驗的Cherry則曬腩大跳肚皮舞，勇氣可嘉。

（即時娛樂）