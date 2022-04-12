憑《智齒》兩度封后 劉雅瑟感意外 對金像獎順其自然 (16:38)

香港電影導演會公布2021年度獎項結果，劉雅瑟憑《智齒》獲得「最佳女主角」，繼早前在《香港電影評論學會大獎頒獎禮》中獲頒「最徍女演員」後再下一城，劉雅瑟大感意外：「一覺醒來被大家通知說我獲獎了，我覺得超級意外的，太驚喜了。我還問工作人員有沒有獎盃或獎狀，很想可以留作紀念，因為我覺得很珍貴，這也是《智齒》帶給我的第2個榮譽。我真的很感恩喜歡《智齒》，喜歡『王桃』這個角色的人，謝謝所有給『王桃』投票的評委老師們。」

獲得第2個「影后」獎項，對於7月舉行的香港電影金像獎注下強心針，她說：「《智齒》給我帶來的榮譽，以及身邊人對我的鼓勵，讓我還是有一些信心，但我個人覺得，得不得獎是順其自然的事，我已經很知足也很感恩此刻的獲得。」

最近劉雅瑟正忙於跟張學友、謝霆鋒及林嘉欣拍攝電影《海關戰線》，談到對手皆影帝影后級數，問到她有否在片場偷師，雅瑟稱：「每一次進到新的劇組，我就好像第一次拍戲那樣。周邊陌生環境，會讓我感覺緊張，他們都是有經驗的演員，多少會有壓力，怕自己做的不夠好。我會觀察他們如何工作，偷偷學習，但等慢慢熟悉後，我有問題也會跟他們請教的。」

《怒火》榮獲最佳電影及最佳導演（陳木勝），英皇電影表示衷心感激：「感謝香港電影導演會各位評審，將最佳電影及最佳導演（陳木勝）兩個重要獎項頒予《怒火》，肯定《怒火》是近年製作認真、質素超班的香港動作片，同時見證陳木勝導演的才華、全情投入及付出！」

王丹妮憑《梅艷芳》膺最佳新演員，她說：「好多謝香港電影導演會，呢個獎係好大好大鼓勵，我會保持謙卑嘅心，為每次演出及角色努力，同時多謝拍攝團隊，多謝支持呢部電影嘅觀眾，多謝梅姐（梅艷芳），希望梅姐嘅正能量同精神，能鼓勵同感染到大家。」

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（即時娛樂）