GO！執！事務所｜Jeremy@MIRROR帶隊 教大家斷捨離 (23:11)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今年2月推出首支個人單曲《半》，他主持的綜藝節目《GO！執！事務所》亦於下周一（18日）首播。Jeremy於社交平台宣布這個好消息，「今次有我Go執事務所，隊長Aka，首席執事Jeremy（係時候要show下我真本事了）帶領住客服執事阿正（黃正宜），一個水瓶座唔鍾意執屋嘅執屋新手，但係我相信佢逐漸明白到執完屋之後嘅開心，一直都想合作嘅artist，今次如願了，好在有佢幫手做CS，我地事務所先順順利利。仲有氣場執事JanJan，好落力執屋，同時間會share好多其他關於氣場之類的資訊嘅奇女子，除了平時拍節目之外，還會教導我其他的知識，超好人、超Nice，大家記得留意佢俾嘅小tips。最後係收納執事阿橙，佢係我地呢個節目嘅中心，冇左佢點執到屋，同時間佢都係一個反差幾大嘅人，有佢係度除左學到好多野，每一日都好好笑，就係咁Go！執 事務所就是由我地四個組成，為大家解決一切需要斷捨離嘅空間，大家要記得收睇啦！」

ViuTV新節目《GO！執！事務所》是由Jeremy帶隊，召集收納執事阿橙、氣場執事Jan Jan、客服執事阿正，出心出力為香港大大小小家庭解決雜物難題，全面改善氣場。節目將於下周一起，逢星期一至五晚上11時播映。

（即時娛樂）