《一路瞳行》參展烏甸尼遠東電影節 惠英紅：我的榮幸 (21:01)

新晉導演朱鳳嫻執導的電影《一路瞳行》，獲意大利烏甸尼遠東電影節邀請參展及舉行世界首映，這好消息讓一眾台前幕後興奮不已。電影由影后惠英紅（紅姐）伙拍吳岱融飾演失明夫妻，由吳千語飾演女兒，打造出一部感動人心的電影。故事真人真事改編，是導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

《一路瞳行》是朱鳳嫻第一次自編自導的長片，她說：「感恩《一路瞳行》可以衝出亞洲，跟地球另一端的觀眾分享及交流。《一路瞳行》是我首部編導作品，故事以『家庭』為題，希望透過主角的經歷，讓觀眾產生共嗚，認識和接受人生的種種不完美，但仍能保持希望！感謝我的演員們用心及努力的付出，感謝整個團隊的投入參與，感謝電影公司對我這個故事一直的支持及信任！最後，多謝烏甸尼電影節給予機會讓我的作品能參與其中！」

《一路瞳行》去年已有過百場的包場，紅姐演出盲人母親的角色，看過的觀眾都無不表示對紅姐演技的讚賞。今次電影能進入國際影展，紅姐也非常感恩：「很開心可以跟這樣出色的導演合作，亦為這麼好的一部電影能夠參與今屆烏甸尼影展感到高興。故事是導演改編自她與爸媽的故事，我覺得非常有意思，可以讓更多人認識殘障人士，其實他們都有一個獨立自主和善良的心去幫助他人，我覺得演出這個角色是自己一生的榮幸。」

（即時娛樂）