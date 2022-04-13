金宵2｜黃婉華演恐怖外傭入型入格 演藝高材生為角色花4個月學菲律賓話 (14:24)

《金宵大廈2》昨晚播出第四個單元故事《姐姐（上）》，講述菲籍外傭Louisa（黃婉華飾）受聘於金宵大廈住戶吳乃強（黃子雄飾）及吳周小紅（樊亦敏飾），三人表面相處融洽，其實各有古怪。被吳太改名「Lulu」的Louisa眼神閃縮、情緒起伏大，又扮不會聽廣東話；吳氏夫婦除不准Lulu踏足女兒房間，又因為家中怪事頻生而安裝攝錄機偷拍Lulu，發現她房內藏有「血嘴布娃娃」及已成形的胚胎。吳氏夫婦明知Louisa古怪也不辭退她，吳太一句「爸爸我哋搵到最佳人選」令人心寒。

飾演Louisa的黃婉華除了外表、神情及舉動似足外傭，更說得一口流利菲律賓話，令觀眾懷疑她真的是菲律賓人。今年32歲黃婉華於加拿大出世，曾兩度回流香港，2019年香港演藝學院戲劇學院畢業，在學時多次獲得獎學金及其他獎項。畢業後，黃婉華曾參與舞台劇、電影演出，又曾擔任司儀、戲劇教育等工作。

黃婉華為演活菲籍外傭Louisa，花了3、4個月學習菲律賓話。她說︰「我一收到劇本就開始上網蒐集資料，聽不同國家的菲律賓人講英文時的口音，也找我的工人姐姐教我講。」監製葉鎮輝補充，指Louisa在劇中唱的是一首菲律賓兒歌，黃婉華將本來輕鬆的兒歌唱成如唸唸有詞般的咒語，可見她花了很多心思去演繹角色。他回憶當初曾跟幾位演員試鏡，後來在演藝學院的網頁見到黃婉華，直覺就是她，遂主動發電郵邀請她演出，一度被誤當是騙子。

除了黃婉華，飾演吳氏夫婦女婿的林景程亦非常出色，被封「鄭子誠第二」。

（即時娛樂）