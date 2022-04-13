側田睽違5年再出廣東專輯 創作沒限制 夢境中搵靈感寫歌 (17:50)

側田相隔5年，今天（13日）推出全新廣東數碼專輯《love songs from dreams》，共收錄10首全新音樂作品滿足樂迷。

側田的新專輯名，顧名思義專輯以「情」字貫穿，而作品創作靈感大多源自側田夢境，甚至是他在夢中聽到的旋律，作品帶點隨性，側田說：「其中一些旋律來自我的夢境，因為在我的創作過程中，我的大腦並沒有停止工作。在我的夢中和我的潛意識裏，我的創作沒有限制。」

近年對許多人來說，都是一段艱難的時期，人與人之間的距離亦因而變得遙遠，側田卻深切感受到「愛情」、「親情」及「友情」的可貴之處，希望透過音樂抒發所想，與聽眾分享。

側田認為自己不擅長當唱片監製，由於擔心作品欠新突破，所以久久未推出新專輯，今次他滿意此專輯，更溫馨提示樂迷順曲序聽歌，會有更佳體驗，他說：「現在才開始我真正的音樂路程，更珍貴的是，我領會到成果不是最重要的，20、30年後再聽這隻碟，我會聽到回憶和過程。」

新專輯中，圍繞「情」的音樂作品，不乏側田一向拿手的情歌，包括已推出的《第一秒（feat. Ted Lo）》，還有《Last Dance（側田 x Dough-Boy）》、《愛這個字》及《窮L情歌》等，其中刻劃友情的代表作《老伙記（feat. Eric Kwok）》則由側田與郭偉亮合力炮製，描述兄弟間的無形默契和相處點滴。

（即時娛樂）