母親急病入院 DJ雲妮感謝暖男林家謙打氣：令我重新振作 (18:10)

商台DJ雲妮（Vani）今天（13日）在Instagram發長文，感謝暖男林家謙的打氣和鼓勵。Vani首先多謝大家為她的媽媽集氣送祝福，並表示媽媽會戰勝病魔，她寫道：「這幾天雖然面對母親的急病非常憂心，但身邊出現了很多貴人，還有令我得到勇氣的人～其中一個是林家謙。」

話說家謙是本周節目環節「今朝今朝星閃閃」的嘉賓，所以Vani問家謙能否提供一些「晨早感覺」的照片，因為很多聽眾朋友，喜歡由他創作的「今朝今朝星閃閃」Jingle，希望藉此製作一個30秒的短片，Vani心想就算家謙沒有回覆，也沒有關係，反正她也可以製作一個歌詞版MV。

Vani續寫道：「翌日即星期五晚上，黃媽媽突然病倒入了醫院，由於病情不輕，我徹夜不能眠心情掉進了谷底…正當內心充滿不安惶恐，還開始有一些非常負面的想法時，週末早上九點突然收到家謙的WhatsApp，家謙傳來了一些照片和兩段影片，沒想到他如此上心，居然熱血到會在凌晨四點出發去鶴咀『追日出』，之後還到酒樓嘆『一盅兩件』，目的就是為了我所要求的一個30多秒的短片提供素材。」

Vani大讚家謙是有心人：「家謙就是這麼有heart的一個人！努力且認真做好每件事情，我強烈地接收到家謙『追日出事件』所散發出的Good Energy！這種力量令我拾回勇氣，重新振作起來。

我有告訴家謙黃媽媽病倒的事，家謙：『希望呢條日出影片，可以帶俾你同auntie good spirit，好嘅energy同埋好運，呢段時間你需要良好嘅心理狀態去照顧伯母㗎！佢一定會早日康復！你都要好好保重呀！』

藉着家謙的鼓勵說話，一夜未睡的我倦意全消，馬上提起精神，並花了兩小時剪輯及製作了林家謙『今朝今朝星閃閃』的主題曲『聽聽VANI』MV，因為我『希望』把這份『希望』送給需要『希望』的人。」

（即時娛樂）