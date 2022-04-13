金永大李聖經《流星》揭娛圈內幕 延尚昊《怪異》4‧29登場 (18:57)

朴海鎮和秦基周合演的浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》將於4月23日首播。（大會提供）

由金永大和李聖經合演的《流星》將於4月22日首播（左圖）；延尚昊編劇的新作《怪異》則於4月29日登場 。（大會提供）

本月有3部韓劇將於「黃Viu煲劇平台」播出，包括由李聖經和金永大合演的愛情喜劇《流星》，將於4月22日首播。

《流星》講述娛樂公司宣傳部組長吳寒星（李聖經飾）和她的天敵、完美無瑕的巨星孔泰成（金永大飾）之間火花十足的浪漫職場故事。該劇旨在帶出明星背後、那些付出無數血汗的人，包括經理人、宣傳公關和娛樂記者等職業的幕後辛酸。

金永大憑《The Penthouse》「深情暖男」朱碩勳一角爆紅，入行5年的他在《流星》首度擔正，劇中演巨星的他，不但在預告大騷胸肌，還犧牲色相公開「如廁」畫面，要展現暖男之外的喜劇演技！劇中伙拍身高175cm的「長腿索女」李聖經，2人舉手投足被網民大讚。

由韓國型男朴海鎮和童顏美女秦基周主演的Viu Original原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》，將於4月23日首播。劇情講述個性天差地別—能夠使喚鬼魂的星級魔術師車次雄（朴海鎮飾）與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）相遇後，聯手解決案件的爆笑搜查故事。

該劇去年10月開始拍攝，當時劇組透露朴海鎮和秦基周表現合拍：「他們展現出超乎想像的默契，令人驚訝；朴海鎮在第一次拍攝就找到了感覺，非常專業。」

奇幻驚慄韓劇《怪異》將於4月29日首播，講述研究超自然現象的怪才考古學家鄭基勳（具教煥飾），在調查「鬼火」過程中，遇到難以置信奇異現象；其前妻李秀珍（申鉉彬飾）在失去唯一的女兒後，決定放下一切回到晉陽郡，卻遭遇原因不明的可怕災難！2人為了追查真相走訪村莊，卻接連發生了多宗超自然事件。

提到延尚昊編劇，除了想到《屍殺列車》和《謗法》等代表作，他別樹一格的世界觀和充斥邪教色彩的作品，往往開創劇集先河；是次跟具教煥、申鉉彬、金志映和朴浩山等多位實力派演員合作，令人期待。

（即時娛樂）