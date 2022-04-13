《阿媽有咗第二個》芝加哥影展獲獎 姜濤︰莫大的鼓勵 (19:53)

英皇電影《阿媽有咗第二個》於第14季芝加哥亞洲躍動電影節獲得「觀眾票選獎」，彭秀慧導演、毛舜筠、姜濤、柳應廷均非常雀躍。（《阿媽有咗第二個》Instagram圖片）

彭秀慧執導，毛舜筠（毛姐）、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，於第14季芝加哥亞洲躍動電影節獲得「觀眾票選獎」（Audience Choice Award）。毛姐開心表示︰「多謝！對我們團隊是一個好大的鼓勵！多謝！」

首次演出電影的姜濤由衷表達謝意：「好開心《阿媽有咗第二個》能夠在芝加哥亞洲躍動電影節獲得觀眾票選獎，感謝電影節及觀眾對《阿媽有咗第二個》的熱烈支持。作為新演員，這是莫大的鼓勵，未來我會繼續努力，多謝大家！」

Jer對電影能揚威外地影展滿懷感激：「首先感謝芝加哥亞洲躍動電影節邀請《阿媽有咗第二個》參展，同時亦要多謝觀眾入場及投票支持，希望未來藉住不同影展，有更多海外觀眾欣賞到《阿媽有咗第二個》，當然我也期待電影在香港盡快上映，讓大家給予寶貴意見！」

彭秀慧興奮地說：「多謝芝加哥亞洲躍動電影節，多謝所有有份支持今次電影節放映的朋友，亦恭喜我們整個劇組！電影的正式放映版本仍在調整細節，得到這個獎是特別鼓勵我們仍然需要後期工作的團隊！」

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（即時娛樂）