黃婉華《金宵2》塗黑扮外傭惹爭議 無綫表歉意 強調無意不尊重任何國籍 (20:16)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚（12日）播出第四個單元故事《姐姐（上）》，講述菲籍外傭Louisa（黃婉華飾）受聘於金宵大廈住戶吳乃強（黃子雄飾）及吳周小紅（樊亦敏飾），三人表面相處融洽，其實各有古怪。

飾演Louisa的黃婉華除了外表、神情及舉動似足外傭，更說得一口流利菲律賓話，令觀眾懷疑她真的是菲律賓人。黃婉華為演活菲籍外傭Louisa，花了3、4個月學習菲律賓話。

雖然演技備受讚賞，但黃婉華塗黑扮外傭卻在網上惹爭議，事件還去到國際層面。有報道指法新社港台澳主管Jerome Taylor在Twitter轉發該事件帖文，及後法新社還訪問了家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她表示事件對已經常常面對歧視的家傭是不尊重。

無綫方面今天為事件回應：「4月12日播出的《金宵大廈2》第七集，故事講述家庭傭工與僱主之間的情節，是一個以創意為基礎的劇集。戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色。無綫電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」

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（即時娛樂）