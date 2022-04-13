喪屍片英國導演入稟 控導演黃浩然誹謗 要求道歉及賠償 (20:50)

今年3月有報道指MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）將參與拍攝英國導演Bizhan Tong執導的喪屍片《Chungking Mansions》（重慶大廈），同片演員還有韓國男星崔時訓、日本女星武田梨奈、李施嬅及陳瀅等。不過，香港導演黃浩然以「Amos」名字在社交網轉發有關《重慶大廈》拍攝報道時，稱Bizhan Tong過往會以電郵或透過某些藝人經理人公司接洽，但有時藝人未落實演出已向傳媒透露拍攝消息，其實只是初步聯絡，仍未簽約，或者最終未必能開拍。至於Anson Lo經理人花姐（黃慧君）接受訪問時透露只是洽談中，未落實合作。

昨日Bizhan Tong發聲明，表示會對黃浩然的誹謗提起民事訴訟。聲明內容指：「當我得知Amos如何向我投擲社交媒體手榴彈時，一個他在發表聲明之前從未見過或互動過的人，以至於我感到困惑，想知道他這樣做是否是為了自我推銷，並對他如何將社交媒體武器化以對我的性格和聲譽造成最大傷害感到震驚。」他又表示自己一生中從未被指控犯有欺詐行為：「在我的生活中，我從來沒有也從來沒有被指控犯有任何形式的犯罪行為。我相信，而且我認為大多數人都會同意，指責某人是欺詐者是對他性格的嚴重指控。儘管我試圖解決Amos對我的任何誤解，但我被他無緣無故地屏蔽和/或列入黑名單。為了維護我和我的製作團隊的聲譽，我別無選擇，只能對Amos的誹謗提起民事訴訟。」

Bizhan Tong昨天（12日）亦入稟高等法院，指稱黃浩然在網上發文誹謗他為「騙子」，要求法庭頒禁制令，禁止黃浩然繼續發布有關言論，並要求對方道歉、澄清及作出賠償。

原告為Bizhan Modarressi Tong；被告為黃浩然（洋名Amos Wong及Amos Why）。入稟狀指，被告今年3月15日在其Facebook個人專頁及Instagram上發文誹謗原告，該帖文在香港及整個行業上流傳。原告指，有關言論並不真確，被告沒有給予他解釋或回應的機會便公開發布有關言論，是出於嫉妒和懷有敵意，目的是損害原告的聲譽，並藉此增加被告本人的知名度。原告又指，被告事後沒有澄清言論及致歉，除了令他名譽受損外，亦令他感到尷尬及痛苦。

（即時娛樂）