《金宵2》黃婉華塗黑皮膚演菲傭被指涉歧視 麥明詩︰畀多啲機會少數族裔演出唔係更好咩 (12:05)

麥明詩認為無論演技幾好，由一個種族扮演另外一個種族的角色是沒那麼真實。（資料圖片 / 麥明詩Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫劇集《金宵大廈2》前晚及昨晚播出單元「姐姐」，因黃婉華塗黑皮膚飾演菲籍外傭Louisa被指涉歧視及侮辱，事件去到國際層面，法新社亦有報道。無綫事後將myTV SUPER的「姐姐（上）」下架，昨晚播出的下集亦未有於myTV SUPER上架。無綫回應時強調絕無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉。

已轉行投身法律工作的十優前港姐冠軍麥明詩，在社交平台表示︰「以前啲西片經常搵白人演亞裔人，令到亞裔人嘅演出機會少之又少。近年好多製作堅持搵番種族true to character嘅演員演繹角色︰而且唔係淨係膚色咁簡單。日本人演日本人、中國人演中國人，唔係求其搵個日本演員演中國人角色，因為無論演技幾好，始終一個種族扮演另外一個種族係冇咁authentic。因為咁樣，近年亞裔演員喺荷李活多咗機會，例如梁朝偉，Gemma Chan。同樣地，香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，represent番自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？如果搵唔到講100%流利廣東話嘅菲律賓人，咁角色係印尼人又得唔得呢？勁多喺香港嘅印尼人嘅廣東話超級純正。」

（即時娛樂）