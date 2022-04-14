兒子1歲生日 Patrick Sir︰肥肥白白成個小巨人咁 (13:16)

林溥來（Patrick Sir）和太太關宛珊（Kimmy）的兒子林若嘉（Preemo）昨天（13日）一歲生日，夫婦二人帶同兒子及愛犬DON DON拍攝家庭照。一歲大的Preemo拍攝期間表情豐富，一時天然呆，一時開心笑，一時張開嘴大喊，十分可愛﹗

Patrick Sir說︰「Happy birthday Preemo﹗點呀，呢一年係咪好開心呢？每日一起身，第一眼就望到Dadidi Mamimi，第二眼就望到Don Don，跟住就開始你嘅食玩瞓日程，日日都有得食Mamimi用心製作嘅美食，日日都有我哋陪你玩唔同嘅遊戲，陪你爬去呢度爬去嗰度，陪你一齊古靈精怪，陪你大笑陪你大哭，過咗充實嘅365日，令你肥肥白白，成個小巨人咁。差啲唔記得，仲陪你唱歌跳舞添！好啦，嚟緊嘅日子，我哋一齊周圍跑，舞照跳！Love you﹗」

關宛珊則表示︰「今日好特別，我哋個完美嘅BB仔一歲生日，亦都係我哋一家人認識一週年嘅日子~ 呢一年好攰好攰...但前所未有咁幸福歡樂~凌晨12點要拖拖手錫錫面仔...全日都帶住緊張興奮嘅心情...等到下午去製造兒時回憶 - 影一歲相~ 玩下玩具、影下靚相、切下麵包塔...簡簡單單咁度過~ 我哋會陪住你成長...請你繼續愛笑愛搞怪...繼續走你嘅諧星路線~ Dadidi Mamimi DonDon always love you﹗」

（即時娛樂）