傳電競高層男友出軌致分手 江嘉敏宣布結束4年情︰你們都會好好的 (13:55)

江嘉敏 （Kaman）與電競高層男友Anthony，早前傳疑因男方出軌而分手，江嘉敏取消追蹤男方的社交網，又發文暗示情已逝，惟一直未有正面回應。江嘉敏今日在社交平台上載疑是她與Anthony在法國旅行時齊齊做出心心手勢的手，宣布結束四年情。

她說︰「一切的起點，都是最美的瞬間。美好的回憶，會長存在腦海中。四年了，感謝你一路以來的相伴。我相信，我們都會以更好的自己迎接未來。這奇妙旅程的火車到站了，就好好的一起畫上句號吧。我知道，你們都會好好的。我也一樣，會繼續努力，讓你驕傲，曾經的相伴，留下了很多足夠潤澤我往後日子，支持著我好好的成長。對不起，你在身邊時，我還未是最好的自己。謝謝你，旅程結束時，讓我知道我可以更好。再見了，期待我們再見時，我們都過得理想。@snoopthony #終於太陽還是升起 #最終話的最終場景」

江嘉敏在文尾標籤上Anthony的社交網帳戶名字，文中一句「我知道，你們都會好好的」未知是否有所暗示。不過，Anthony已刪除了社交網頁。

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（即時娛樂）