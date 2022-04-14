金宵2｜陳山聰李施嬅緣分之謎揭開 監製籲留意6大細節位 (15:48)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚播出第8集，陳山聰飾演的Maurice與李施嬅飾演的Ella的感情線終於有新進展。兩人深情一吻後，Ella感到眼前人非真正Maurice，決定硬闖七樓半追查眼前「Maurice」的真正身分。她不斷在七樓與八樓之間來回，最終靠黑貓「靚寶」引領走入七樓半，另一個平行時空「黑白世界」隨之曝光。

黑白世界沒有色彩，非常寒冷，所有字體左右反轉，Ella在這裏遇上的丁子朗亦由外賣仔變成有錢仔。在第9集的預告片中，於首個單元《七樓半》因自燃身亡的鄭子誠竟然再度出現，且神情詭異。飾演Ella閨密的趙希洛亦一臉癲喪地現身，她主演的單元《對倒》海報亦曝光。《對倒》的海報在劇集宣傳時為保神秘而被抽起，海報除以黑白為主色及所有字體左右反轉外，趙希洛與黃建東的造型及狂野神情亦非常吸睛。

據知，今晚「Maurice」與Ella的緣分之謎將終極曝光，二人愛的共感將出現得更頻繁，而之前的謎團亦會隨住劇情發展逐一解開，「Maurice」第三者的真正身分亦會在本星期徹底揭曉。

Maurice與Ella的發展，其實在《金宵2》開播以來的劇情中有不少伏線，監製葉鎮輝提供六大貼士︰「之前施嬅接受電台訪問時說過，為何在60年代，唯獨她飾演的女醫生有特別口音，但山聰飾演的男病人又沒有呢？Ella與Maurice在中環的深情一吻，為何當時會下雪呢？當時的Maurice是什麼反應？阿Lam（張彥博飾）曾經指住四張相對山聰說『你仍有三個機會、一個Jackpot』，又有什麼特別含意？另外有沒有留意到每一張山聰影的照片都和單元人物有關？山聰要找的第三者，會否是其中一個單元主角？為何之前有一幅于洋的照片在Ella家出現？網民發現山聰戴的眼鏡有不同，到底又代表咩呢？以上種種，都和之後劇情有好大關連。」

（即時娛樂）