劉鑾雄拍賣414支名酒 成交總額6353萬 獲利逾4倍 (16:08)

劉鑾雄（大劉）昨日（13日）與佳士得攜手舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」專拍，合共買入價約港幣1000萬元的414支名酒，最終成交總額達港幣6353萬元，獲利超過四倍。據知，買家之中有一半來自內地及約四成來自台灣與香港。

劉鑾雄對拍賣結果感滿意，自言早在27、28歲已在倫敦及紐約競投名酒，至今買酒年資超過40年。他回想當初對名酒一竅不通，純粹為與美國人傾生意，後來有段時間常開派對，每次均會預備最少40至50支名酒招呼朋友。劉鑾雄笑指有些朋友專挑最昂貴的名酒來喝，而且喝起上來就如喝水一樣極速喝光，促使他常常在拍賣會上買入多批名酒，存放在其酒庫之中備用。

隨住愈買愈多名酒，競投紅酒便愈得心應手，加上不停研究名酒種類、酒莊及年份等相關知識，劉鑾雄逐漸成為名酒專家，懂得分辨名酒的優劣，亦因而對名酒產生了濃厚的興趣，甚至到上癮的地步。即使已經不再舉辦派對，他改不了競投名酒的習慣，只要看到頂級佳釀，便忍不住將之收歸旗下，把酒庫堆滿了大量收藏級紅酒、白酒、白蘭地及威士忌。據悉，劉鑾雄因為收藏品太多又深知其投資價值，故拿出一小部分通過拍賣會割愛予識貨之人。

（即時娛樂）