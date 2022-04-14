李思捷預告《思家大戰》添食 保證第2季真人現身 (16:36)

無綫遊戲節目《思家大戰》星期日（17日）播出本季最後一集，主持李思捷預告節目會添食：「我保證第二季好快返嚟，仲有我保證開第二季嘅時候會親身見你哋！」除了感激所有工作人員幫忙，思捷還特別鳴謝暖場主持游莨維（一蚊Joe）：「咁多集嚟幫咗我好多忙，搞咗好多氣氛。」

最後一集的嘉賓有宋宛穎率領的「MISS HK」隊，隊員包括梁凱晴、邵初、葉靖儀及楊培琳；另一隊則是由張馳豪（Aska）率領的「聲夢」隊，隊員包括潘靜文（Sherman）、何晉樂（Rock）、林君蓮（蓮姐）及蔡愷穎（Lolita）。

自我介紹環節時，一班應屆港姐以「港姐Tone」瘋狂下戰書，揚言「用美貌與智慧拎到最高分」、「志願係贏晒所有獎金」、「成為大贏家，打低聲夢隊」，戰意高昂。「聲夢」隊則清唱《聲夢傳奇》主題曲《造夢時學會飛行》，Aska更逐一大爆隊員小秘密，如Sherman最愛幫人唧暗瘡、Lolita有咬手指習慣等。

問答環節氣氛熾熱，「聲夢」隊表現十分出色，頻頻答中問題成功清版。「MISS HK」隊回答「講起香港小姐競選會諗起乜」時竟滑鐵盧，身為應屆港姐冠軍的宋宛穎亦自認失策。

（即時娛樂）