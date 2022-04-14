《肥美人》16強誕生 丁丁分享自身經歷 Lezlie憶遭排擠爆喊 (17:18)

ViuTV選美真人騷《肥美人》經過初賽，16位準肥美人成功晉級，為了更加了解16強參賽者，主持駱振偉（Thor）、練美娟（娟姐）和陳葦璇，與她們齊齊Ice Breaking。透過遊戲及飯局，眾人邊食邊分享自己肥美成長經歷，過程中有人會心微笑，亦有人失聲痛哭。

一向樂觀，經常笑臉迎人的1號參賽者丁珮筠（丁丁）大方分享自己的經歷。丁丁表示15歲就讀中三那年，被同學排擠，每日返學都會喊和發脾氣。有一次突然發燒，更持續1個月，被驗出原來患有脂肪肝，需留院1個月。康復後回到學校，功課亦都跟不上，但沒有同學願意回答她的問題及伸出援手。丁丁當時極度失落，對世界失去希望。

丁丁亦分享減肥血淚史，試過持續只吃單一食物，長時間只吃白烚雞胸及菜心，令到手指變黃，甚至脫髮，整個人相當憔悴。直到有人推薦她到跳舞studio一試，在跳舞群組裏面開始有人接納她、鼓勵她，才令她重新站起來。丁丁勉勵過來人，無論之前承受過幾多痛苦，只要能夠走過去，往後亦可以很開心。

8號陳映同（Lezlie）亦哭着分享自身經歷，她表示由細到大對自己都沒信心，受到好多排擠，更發現自己患有讀寫障礙，覺得自己肥胖，表達能力不佳，運動、音樂、藝術亦不完全接觸到。因為Lezlie本身熱愛音樂，當提到讀五線譜亦遇到困難時，更忍不住失聲痛哭。

Lezlie說：「好似不斷畀呢個世界排斥，不斷被隔絕，但係我最近先發現，原來我唔需要向人證明我有幾叻，或者我嘅存在。我嘅存在就係一個存在。」其他參賽者亦忍不住落淚，紛紛上前安慰，場面感動。

（即時娛樂）