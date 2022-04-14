阮小儀因呂爵安而回春兼瘋狂追星 曾跟森美不和 各講壞話 (18:00)

小儀表示姜濤（左二）亦令她有回春感覺，但未能如Edan般令她雀躍瘋狂。（資料圖片）

ViuTV節目《晚吹─有酒今晚吹》下周一（18日）晚播出第101集，邀請到阮小儀擔任嘉賓，與主持品嘗來自本地酒廠的氈酒。幾杯下肚後的小儀爆料，指跟她最多爭執的拍檔一定是森美，尤其是他受情緒病困擾的時候，2人衝突更為嚴重。

小儀說：「嗰陣時做好多嘢都會令佢好嬲，無論係On Air定背後都會話你，嗰時我唔明發生乜事，有時仲會同幕後同事講壞話同吐苦水，但係依家終於明。」

她開玩笑指如果自己會落地獄的話，原因一定是歸咎於森美：「比如佢結婚同生小朋友，我係好早知，但係記者問我嘅時候，一定要幫佢講大話隱瞞，如果講大話會落地獄嘅話，我落地獄嘅原因一定係佢。」

小儀自爆成為MIRROR成員Edan（呂爵安）Fans的心路歷程。她坦言雖然《全民造星》時欣賞Edan才華，但因當時覺得對方樣子好奇怪，所以並沒有加倍留意。直至《全民造星II》時，才正式成為「爵屎」（粉絲暱稱），小儀笑言：「嗰陣覺得Edan呢個人好全面，同埋個樣好番啲，開始順眼，就慢慢留意佢多咗。」

小儀表示Edan的出現令她再次回春，陷入年輕時瘋狂追星狀態：「Edan嘅出現令我feel到自己好唔同，所有後生嘅荷爾蒙出晒嚟，直頭係回春呀。」小儀又指雖然姜濤亦令她有回春感覺，但未能如Edan般令她雀躍瘋狂。

（即時娛樂）