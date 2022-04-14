MC $oHo & KidNey孖譚仔女團合唱《夢想成真2022》 (18:12)

「譚仔女聲合唱團」（譚仔女團）聯同組合MC $oHo & KidNey，炮製hip hop單曲《夢想成真2022》，歌詞由MC $oHo和KidNey的獨白開始，以黑色幽默方式細訴香港市民在疫情前的夢想，包括「返工唔使塞車」、「唔使返咁多工」及「日日留喺屋企」等，然後疫情令他們夢想成真，但他們沒有想過「許願嗰陣冇諗過搞成咁」，更改變了一般人的生活模式和帶來「希望在明天，明天去咗邊」種種苦况。

就在失意時，譚仔女團rap住「Don't驚慌，心情好自然健康」、「世界係難撈 唔難就唔使你嚟撈」、「我信你一定做到，努力上位係呢鋪」，為二人打氣。2人終明白，既然「控制唔到風雨停唔停」，那便繼續「認真許願」，「無論路程幾遠都要為夢想『而付』出」及「留得青山在 咁樣先為『之忍』耐。」MC $oHo及Billy Choi將歌詞內融入了「譚仔話」：「而付」（魚腐）及「之忍」（豬膶），令這首歌充滿譚仔味。

MC $oHo和KidNey希望透過這次創作，為香港人帶來正能量：「我們曾形容前作《係咁先啦！》是文學作品，因為明明沒有片字有關移民，仍能引起大家對移民的想像。這次《夢想成真2022》更是文學作品：蘇軾的《定風波》便有『一蓑煙雨任平生』、『也無風雨也無晴』的曠達超脱想法，我們希望hip hop能夠將這份正能量更廣泛、更順耳地刻在香港人心上，持續為大家打氣。」

（即時娛樂）