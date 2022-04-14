「教主」盧瀚霆自爆拍ViuTV新劇 兼首次擔任新歌MV導演 (19:30)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今天（14日）接受鄭裕玲（Do姐）視像訪問，身為廣告寵兒的Anson Lo被Do姐問到手上有幾多廣告時，他說：「都唔係好知，最近出咗兩個廣告，一個同按摩椅，一個同風筒髮夾。（屋企唔使買嘢？）都係嘅，化妝品禮品包畀化妝師佢哋用。」

Anson Lo表示已習慣睡得少，最多只是8小時：「啲人放假瞓10小時，我瞓唔到咁長，放假想早起身，唔想嘥假期，想陪吓隻狗Amber，同埋陪媽咪食飯。」

Anson Lo最近籌備新歌，稍後入劇組拍ViuTV新劇，「演員list我未聽到好confirm，大家到時睇就知。（公司叫你拍？）通常我都聽話，公司approve的話，我一定say yes，不過都要睇劇本，同演員夾一夾，拍戲同拍劇我都係新人，靠圍讀同開會了解多啲，我拍戲最擔心唔連戲，開會前問清楚故事大綱」。

他透露下首新歌MV決定自己擔任導演，並興奮說：「未試過，好興奮，唔單止係構思，就連book嘢都落手落腳參與，我要負責揀場地、美術物料，以往參與度係故事大綱，今次連啲質地、色tone都一齊參與，參與度比以往高……一直合作MV導演係水哥，嚟緊4度合作，今次做導演學多啲嘢，都要搵多啲人幫手，同水哥合作。（壓力大？）同我嘅幻想都OK，就算唔係做導演，我都好緊張，拍完一個Take會睇playback同畀意見，應該同平時嘅自己唔大分別，但會壓力大嘅，因為平時有得唞，今次冇，但呢件事好好玩，成個架構100%自己想要畫面，好有滿足感。」

有指他將跟李施嬅合作拍新戲《重慶大廈》，他只說：「公司同電影商洽談中，無論係任何cast未係100% confirm，呢個題材我好鍾意，鍾意睇喪屍片、horror嗰啲，會好興奮，我終於拍一啲成日追住嚟睇嘅戲。（只有你confirm？）未㗎，所有人都未confirm，公司有提過呢部電影可能性。（你心急話畀人聽？）唔係我主動講，係記者主動問起，但自己好興奮。」

Anson Lo透露之後2個月將會忙爆，無時間回家食飯。Do姐問他是否瘦了？Anson Lo反應甚大說：「真係㗎？我應該係肥咗。（增肥成功？）但我塊面唔會肥。（個身厚了些？）今年1月拍電影時食少好多嘢，最瘦得126磅，著任何衫撐唔起，所以有增肥慾望。（喜歡肥或瘦？）我鍾意厚實啲。（滿意？）自己目標內，變咗正常人身形。（易肥易瘦？）唔易肥，但好易瘦，兩日唔食澱粉質，會瘦3、4磅。」

（即時娛樂）