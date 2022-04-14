健身中心美容院4‧21重開 陳偉成嘆停業期蝕逾百萬 林秀怡冇裁員 (21:18)

第五波疫情逐步回穩，政府今天（14日）宣布首階段放寬社交距離措施，下周四（21日）起，健身中心、美容院、戲院獲准重開。投資開健身中心的陳偉成和開美容院的林秀怡，同為生意重新開業作好準備。

自今年1月7日起，政府收緊防疫措施，身為髮型師兼健身教練的陳偉成，投資開設的5間健身中心暫停營業，令他白交租慘蝕最少過百萬元。

對於政府宣布批准下周四重開健身中心，他接受《明報》訪問時說：「中心關閉3個月有多，在重開營業前，必定找清潔公司為店內所有地方和設施徹底清潔消毒。之前由於疫情，教練轉到去戶外的公園教學生運動，現在可以返回室內，並為客人重新設計健身計劃，已陸續聯絡客人預約時間。受疫情影響，有1至2成員工因為要養家而辭職轉行，下周重開中心，人手上暫時都應付到，會觀察情况，若疫情進一步穩定才考慮增聘員工。」陳偉成表示之前有申請政府提供的「保就業」計劃，算是津貼他出糧給員工。

林秀怡前年投資開美容院，遇上第五波疫情而要停業，她咬緊牙關捱過，並做良心老闆照出糧給員工。她接受《明報》訪問說：「美容院大概僱用10名全職員工，即使停業期間，我都有照出糧，連同每月付租金和入貨，3個多月合共蝕6位數字。雖然生意暫停，期間一直做好多準備，例如保持店舖清潔、安排員工進修培訓及增設更多美容儀器等。下周開業前，都會大清潔一次，已開始有客人預約做療程。」她希望之後疫情回穩，不需要再停業。

（即時娛樂）